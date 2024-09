POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrug mit überteuerten Reinigungsarbeiten - Polizei rät zur Vorsicht! (19.09.2024)

Dunningen (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist ein Baum in der Hauptstraße in Brand geraten. Gegen 14 Uhr rückte die Feuerwehr Dunningen mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften zu dem brennenden Baum in der Nähe der Volksbank aus. Den Helfern gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude zu verhindern. Nach derzeitigen Stand dürfte ein achtlos weggeworfener Böller von Jugendlichen für den Brand ...

