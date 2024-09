Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hauptstraße (19.09.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Hauptstraße in Rielasingen ereignet. Bei der Ausfahrt von dem Parkplatz eines Discounters in den fließenden Verkehr übersah ein 71-jähriger Toyota-Fahrer den auf den Parkplatz einfahrenden Audi einer 36-jährigen Frau. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich die Frau leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 10.000 Euro.

