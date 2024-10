Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (16.10.2024) versuchten unbekannte Täter zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Grasweg einzubrechen. Die Täter hatten offenbar versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen, konnten aber nicht in das Gebäude eindringen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Die Polizei Lippe startet vom 23. bis 28. Oktober 2024 eine mobile Einbruchschutz-Kampagne. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können Vorschläge für Beratungsorte einreichen. Nähere Informationen erhalten Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5887341

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell