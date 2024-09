Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 38-Jähriger verprügelt 20-Jährigen und dessen 19-jährige Freundin

Apolda (ots)

Ein 38-jähriger Deutscher hat gestern Abend zusammen mit zwei Jugendlichen (19,20 Jahre alt) einen 20-Jährigen und dessen 19-jährige Begleitung verprügelt. In der Nähe eine Pizzeria forderte der 38-Jährige das Mädchen auf "schmutzig zu tanzen". Daraufhin fragte ihr Freund den Mann, was das soll. Der 38-Jährige schlug dem Freund unmittelbar mit beiden Fäusten abwechselnd ins Gesicht. Der 20-Jährige fiel zu Boden und seine Freundin ging dazwischen. Doch auch vor dem Mädchen machte der aggressive 38-Jährige keinen Halt. Er warf sie von sich und trat ihr mehrfach gegen die Rippen, so dass das Mädchen mehrere Rippenbrüche erlitt. Doch anstatt dazwischen zu gehen, schlugen und traten jetzt auch die Begleiter des Schlägers auf die beiden Opfer ein. Erst herbeieilende Sicherheitsdienstmitarbeiter konnten die Situation beenden und verständigten die Polizei. Auch der Polizei gegenüber verhielt sich der 38-jährige Täter äußerst aggressiv. Er widersetzte sich der Maßnahme und trat die Beamten mehrfach gegen die Beine. Schließlich wurde er zur Gewahrsam in eine Zelle gebracht. Gegen ihn und seine Begleiter wurden mehrere Anzeigen erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell