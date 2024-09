Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alarm ausgelöst

Weimar (ots)

Über das Laufen einer Alarmanlage in einer Bank in Buttelstedt wurde die Polizei Weimar in der Nacht von Sonntag zu Montag informiert. Gegen 03:40 Uhr erhielten die Beamten Kenntnis von dem Alarmeinlauf. Gemeinsam mit einem Berechtigten der Bank wurde diese geprüft. Dass alle Zugänge verschlossen und unbeschädigt waren und der Alarm lediglich aus dem Inneren der Räumlichkeiten kam, machte die Beamten stutzig. Also wurde weiter geprüft - bis die Polizisten Erfolg melden konnten. Der Übeltäter war ein eulenähnlicher Vogel, der sich, wie auch immer, ins Innere verirrt hat. Nachdem ihm schließlich der Weg in die Freiheit gezeigt werden konnte, konnte auch die Alarmanlage wieder eingeschaltet werden.

