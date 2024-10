Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Ehrsen-Breden. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (16.10.2024) drangen unbekannte Täter zwischen 08:00 Uhr und 20:10 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Ellernweg ein. Die Bewohnerin stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass in ihr Haus eingebrochen worden war und mehrere Räume durchwühlt wurden. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich des Ellernwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei Lippe startet vom 23. bis 28. Oktober 2024 eine mobile Einbruchschutz-Kampagne. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können Vorschläge für Beratungsorte einreichen. Nähere Informationen erhalten Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5887341

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell