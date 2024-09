Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bestohlen und mit Schlagstock bedroht - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl in der Innenstadt

Karlsruhe (ots)

Zwei Unbekannte bestahlen in der Nacht auf Samstag offenbar einen 62-Jährigen in der Karlsruher Innenstadt. Als dieser die vermeintlichen Diebe zur Rede stellte, bedrohten sie ihn mit einem Schlagstock.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich der 62-Jährige gegen 00:30 Uhr vor einem Kiosk in der Kaiserstraße auf, als er von einer etwa sechsköpfigen Gruppe junger Männer angesprochen wurde. Die Männer baten den 62-Jährigen ihnen beim Erwerb von Zigaretten an einem nahegelegenen Zigarettenautomaten behilflich zu sein. Der Geschädigte sagte schließlich seine Unterstützung zu und begab sich gemeinsam mit zwei Unbekannten aus der Gruppe zu einem Zigarettenautomaten an der Ecke Zähringerstraße/Waldhornstraße. Dort stellte er eine Flasche, die er mit sich führte, auf dem Automaten ab. Nachdem den beiden Männern mit Hilfe des Geschädigten der Erwerb der Zigaretten gelungen war und diese in Richtung des Kiosks zurückliefen, stellte der 62-Jährige das Fehlen seiner Flasche fest. Als er die beiden Verdächtigen daraufhin auf den mutmaßlichen Diebstahl ansprach, reagierten diese offenbar aggressiv und einer von ihnen zog einen Schlagstock. Das Tatopfer schrie daraufhin laut um Hilfe, sodass ein Anwohner auf die Situation aufmerksam wurde und die Tatverdächtigen aus seinem Fenster heraus ansprach. Hierauf ließen die beiden Unbekannten schließlich von dem 62-Jährigen ab und flüchteten mit ihrer Gruppe zu Fuß über die Kaiserstraße in Richtung Osten.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden.

Bei den vermeintlichen Räubern soll es sich um zwei Männer im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren handeln. Der Verdächtige, der den Schlagstock mit sich führte, sei etwa 160 bis 170cm groß gewesen und habe eine schlanke Statur und ein asiatisches Erscheinungsbild gehabt. Er habe schwarze kurte Haare gehabt und eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose getragen. Sein vermeintlicher Mittäter sei etwa 170 bis 175 cm groß und ebenfalls schlank gewesen. Er habe ein mitteleuropäisches Aussehen und kurze schwarze Haare gehabt und sei mit einem weißen gemusterten Sweatshirt und einer dunklen Hose bekleidet gewesen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

