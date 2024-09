Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Einbruch in Praxisräume: Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 44-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, am Sonntagabend in eine Substitutionspraxis in der Karlsruher Südstadt eingebrochen zu sein.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge meldeten Zeugen der Polizei gegen 19:00 Uhr eine männliche Person, welche mit einem hölzernen Gegenstand den Glaseinsatz einer Substitutionspraxis in der Werderstraße zerstört und anschließend in die Praxisräume eingebrochen sein soll. Im Inneren soll der tatverdächtige Mann anschließend erfolglos versucht haben, ein Behältnis zu öffnen, ehe die alarmierte Polizei den Mann noch in der Praxis antreffen und vorläufig festnehmen konnte.

Der Festgenommene wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

