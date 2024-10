Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfall nach Flucht vor Motorradpolizisten

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend (19.10.) befanden sich zwei Motorradpolizisten der Polizei Oberhausen auf der Mülheimer Straße, als ihnen ein Mietauto auffiel. Das Fahrzeug sollte angehalten und kontrolliert werden, der Autofahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und floh vor den Polizisten. Hierbei raste der Unbekannte mit teilweise risikoreichen Geschwindigkeiten und Manövern vor den Beamten davon, bis seine Flucht in einem Parkhaus an der Helmholtzstraße endete. Hier sprangen er und seine beiden Mitfahrer aus dem Fahrzeug und setzten die Flucht zu Fuß fort, während das Auto weiter rollte und gegen eine Wand prallte. Eine anschließend ausgelöste Fahndung nach den Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Vor Ort wurde das Mietfahrzeug sichergestellt bzw. abgeschleppt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

