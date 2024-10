Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (11.10. bis 17.10.) sind insgesamt drei Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In einem Fall blieb es beim Versuch.

Unbekannte Tatverdächtige gelangten auf unbekannte Art und Weise in den rückwärtigen Bereich eines Hauses auf der Hartmannstraße in Oberhausen-Königshardt. Dort hebelten sie gewaltsam die Terrassentür auf und gelangten so ins Hausinnere. Im Haus wurden zahlreiche Schubladen und Schränke geöffnet und diverses Diebesgut entwendet. Danach flohen sie in unbekannte Richtung.

Sie möchten auf derartige Erfahrungen verzichten?

Dann als Erinnerung: Am 26. Oktober 2024 ist sogar ein "Tag des Einbruchsschutzes in Oberhausen" geplant. Hier stehen die vielen Produkte im Fokus, die den Einbrechern das Leben schwer machen sollen. Die Veranstaltung findet in der Anlaufstelle Marktstraße 47, in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell