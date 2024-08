Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ( kal )

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 09. August 2024 kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der abschüssigen Straße von Bartshausen in Richtung Einbeck. Einer 30 jährigen Pkw Fahrerin kam aus Richtung Einbeck ein weißes Wohnmobil entgegen. Aufgrund der dort sehr schmalen Fahrbahn und der Aussage der Geschädigten, dass das Wohnmobil etwas zu weit links gefahren sei, kam es zu einer Spiegelberührung mit Sachschaden in einer Höhe von geschätzten 200 Euro. Der Fahrer /-in des Wohnmobiles entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Wohnmobil nimmt die Polizeidienststelle in Einbeck unter der Telefonnummer 05561/3131-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell