Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorrad gerät ins Rutschen und verunfallt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446 zwischen Nörten-Hardenberg und Lütgenrode, Freitag, 09.08.2024, 19:49 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Ilt) - Am Freitagabend befuhr der 51-jährige Kradfahrer die Bundesstraße von Nörten kommend in Richtung Lütgenrode, als er im Bereich des Kreisverkehrs aufgrund regennasser Fahrbahn ins Rutschen geriet und zu Fall kam. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 1000,-EUR. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

