Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Tage - Zwei Tuningtreffen

Warendorf (ots)

Zwei Tuning-Treffen haben Polizisten am Freitag (12.07.2024) und Samstag (13.07.2024) in Ahlen beschädigt.

Bereits am Freitag gingen Zeugenhinweise ein, dass sich mehrere Mitglieder der Autotuning-Szene an der Zeche in Ahlen formieren würden. Vor Ort stellten die Beamten in der Spitze 150 Fahrzeuge fest, die sich entlang der Straße Zeche Westfalen am Seitenstreifen positioniert hatten. Gegen 00.45 Uhr verließen die ersten Fahrer und Fahrzeuge den Platz. Verkehrsbehinderungen, Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten wurden nicht festgestellt.

Einen Abend später gingen erneut Hinweise bei der Polizei ein, dass sich Mitglieder der Autotuning-Szene an der Zeche in Ahlen treffen würden. Hier stellten die Beamten in der Spitze 250 Fahrzeuge und rund 400 Zuschauer fest, die sich bis 23.30 Uhr friedlich verhielten. Danach gab es vereinzelte Personen, die durch quietschende Reifen, starkem Beschleunigen und weiterem auffielen, bei der Leitstelle gingen mehrere Notrufe wegen Ruhestörungen ein. Hinzugerufene Polizisten sorgten mit dem Beamten vor Ort dafür, dass die Lärmbelästigungen endeten. Gegen 01.00 Uhr löste sich das Treffen langsam auf. Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt und ein Verwarngeld erhoben.

Die Polizei im Kreis Warendorf wird weitere Treffen der Tuningszene im Blick haben und kontrollieren. Festgestellte Verstöße jeglicher Art werden konsequent verfolgt, um die Sicherheit von allen Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell