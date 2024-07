POL-WAF: Ahlen. Alleinunfall mit Leichtverletztem

Warendorf (ots) - Beim Rangieren mit einem Auto sind am Sonntag (14.07.2024, 18.15 Uhr) eine Auto- und eine Pedelec-Fahrerin in Oelde zusammengestoßen. Die 72-jährige Autofahrerin aus Oelde rangierte mit ihrem Auto an einer Parkbucht an einem Wirtschaftsweg an der Ennigerloher Straße außerhalb der Stadt als sie mit einer 60-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Oelde zusammenstieß. Diese stürzte und verletzte sich leicht. ...

