POL-WAF: Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Ein junger Autofahrer ist am Freitag (12.07.20224, 22.55 Uhr) bei einem Alleinunfall in Ahlen leicht verletzt worden. Der 18-jährige Drensteinfurter fuhr in seinem Auto auf der K 4 Richtung Sendenhorst. In einer Linkskurve geriet er nach rechts von der Straße ab, fuhr einige Meter durch einen Graben und blieb stehen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein ...

