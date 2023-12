POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/Geparkter VW beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag (25.11.) bis Samstag (02.12.23) in die Wohnung des Geschädigten auf der Rekener Str. ein und durchwühlten sämtliche Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Durch hebeln mit einem unbekannten Werkzeug wurde die Terrassentür geöffnet und beschädigt. Am Samstag (02.12.23) in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.45 Uhr wurde in ein ...

