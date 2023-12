Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wohnungseinbrüche

Coesfeld (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag (25.11.) bis Samstag (02.12.23) in die Wohnung des Geschädigten auf der Rekener Str. ein und durchwühlten sämtliche Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Durch hebeln mit einem unbekannten Werkzeug wurde die Terrassentür geöffnet und beschädigt.

Am Samstag (02.12.23) in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.45 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus auf dem Höltings Weg eingebrochen, in dem die unbekannten Täter die Terassentür aufhebelten. Im Haus wurde alles durchwühlt. Es konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. In der Nachbarschaft wurde ein weiterer Einbruch bekannt. Im gleichen Zeitraum wie zuvor verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Terassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dort durchwühlten sie alle Etagen des Hauses und hebelten ebenso einen dort gefundenen Tresor auf. Es wurde u.a. Schmuck entwendet.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen nicht vor.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Coesfeld unter 02541-140

