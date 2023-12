Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter hebelten am Freitag (01.12.23) in der Zeit von 17.15 - 20.00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhaus in der Straße Siebenstücken auf und durchsuchten dieses komplett. Es wurde u.a. Goldschmuck entwendet. In der Zeit von Samstag (02.12.), 16.45 Uhr bis Sonntag (03.12.23), 01.45 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter nach Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Haus in der ...

