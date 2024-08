Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub auf Vermietungsbüro in Cuxhaven-Döse - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (26.08.2024) kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Raub in einem Vermietungsbüro in der Nordfeldstraße in Cuxhaven-Döse. Ein bislang unbekannter Täter forderte unter Androhung von Gewalt mittels Messer Bargeld von einer 25-jährigen Angestellten, welches auch erlangt wurde.

Im Anschluss konnte der Täter unerkannt flüchten. Er wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - mitteleuropäisches Aussehen - ca. 170cm groß - normale Statur - auffallend blaue Augen - helle Augenbrauen - sprach akzentfreies Hochdeutsch - Bekleidet mit schwarzer Jacke inkl. Kapuze und schwarzer Hose, schwarze Mütze, Handschuhe, dunkler Rucksack und FFP2 Maske

Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell