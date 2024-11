Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Metzgerei, Kollision mit einem Baum, Zigarettenautomat gesprengt

Kupferzell: Einbruch in Metzgerei - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht auf Donnerstag durch ein Fenster in eine Metzgerei in der Straße Rohrbach im Teilort Bertelsrot ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Täter bei seiner Tatausführung gestört und ergriff noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei die Flucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter 07940 9400 zu melden.

Mulfingen: Verkehrsunfall mit umgestürztem Baum

Im Bereich Mulfingen kollidierte Mittwochabend gegen 21 Uhr ein 65-jähriger Autofahrer mit einem quer auf der Straße liegenden Baum auf der Landesstraße 1025 in Fahrtrichtung Unterregenbach. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Um die Straße anschließend wieder frei zu machen, nahm ein hinzugekommener Verkehrsteilnehmer kurzerhand selbst seine Motorsäge in die Hand und beseitigte den Baum.

Neuenstein: Zigarettenautomat gesprengt

Bislang unbekannte Täter sprengten in der Nacht auf Donnerstag einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße im Ortsteil Kirchensall. Die genaue Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Ebenso ist noch unklar, was die Zielrichtung der Täter war, da ein Großteil der Tabakwaren wie auch des Bargeldes zurückgeblieben ist.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter 07941 9300 zu melden.

