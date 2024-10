Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbrüche in Wohnwagen++Unfall mit mehreren Verletzten++Unfall mit 1,4 Promille++Von Fahrbahn abgekommen++Pkw flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht++Fahrradfahrerin übersehen++In Graben gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbrüche in Wohnwagen+ Verden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Straße Im Saal zu zwei Einbrüchen in Wohnwagen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang in eine Scheune und durchsuchten einen dort stehenden Wohnwagen. Aus der Scheune entwendeten sie Werkzeug. Anschließend durchsuchten sie einen weiteren Wohnwagen in der Nachbarschaft. Mit dem Werkzeug als Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Unfall mit mehreren Verletzten+ Oyten. Auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen, zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Bremer Kreuz ereignete sich am Donnerstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen.

Ein 63-jähriger Fahrer eines Ford fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr in gleicher Höhe ein 67-Jähriger mit seinem Dacia. Hinter den beiden Fahrzeugen befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Daimler den mittleren Fahrstreifen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der 58-Jährige aufgrund der Sonneneinstrahlung die beiden Fahrzeuge und stieß mit den Pkw zusammen. In der Folge gerieten die Fahrzeuge ins Schleudern und kollidierten mit der Schutzplanke.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 63-Jährige und seine 46-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 67-Jährige und seine 62-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 23.000 Euro beziffert.

+Unfall mit 1,4 Promille+ Achim. Ein 50 Jahre alter Fahrer beschädigte am Donnerstagabend gegen 20 Uhr nicht nur seinen Pkw, sondern musste auch seinen Führerschein abgeben. Der Mann wollte an der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf auf die A1 in Richtung Osnabück auffahren. Auf der Auffahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Schutzplanke zusammen. Der BMW musste anschließend abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,4 Promille. Sie stellten daraufhin seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Ottersberg. Am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, verletzte sich ein 17 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Feldstraße. Er war aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Holzpfosten zusammengestoßen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht+ Holste. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Mercedes flüchtete am Donnerstagnachmittag, gegen 17. 10 Uhr, vor der Polizei und gefährdete diverse Verkehrsteilnehmer.

Nach einem Hinweis zu einem möglicherweise betrunkenen Autofahrer waren Beamte des Polizeikommissariats Osterholz auf dem Weg in Richtung des Stedener See. Auf der Oldendorfer Landstraße in Richtung Hambergen kam ihnen der schwarze Mercedes mit Osterholzer Kennzeichen entgegen. Als der Fahrer des Mercedes den zivilen Funkstreifenwagen bemerkte, flüchtet er mit hoher Geschwindigkeit über die Denkmalstraße in die Bahnhofstraße. Auf Anhaltesignale der Beamte reagierte der Fahrzeugführer nicht und fuhr weiter in die Forststraße. Von dort flüchtete er weiter über die Bahnhofstraße in die Oldendorfer Straße.

Kurz darauf stellten die Beamten den Mercedes ohne Fahrer in der Oldendorfer Straße parkend fest. Während seiner Flucht vor der Polizei überholte der unbekannte Fahrer mehrere Pkw und Fahrradfahrer und gefährdete diverse Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können und Verkehrsteilnehmer, die durch den Mercedes gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Fahrradfahrerin übersehen+ Schwanewede. An der Einmündung des Raiffeisenweges zur Landstraße kam es am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Ein 55-jähriger Fahrer eines Ford wollte auf die Landstraße abbiegen und übersah dabei die von links kommende Fahrradfahrerin. Die Frau konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern, stürzte in der Folge jedoch und verletzte sich leicht.

+In Graben gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, geriet ein 74-Jährige mit seinem Pkw in einen Graben. Er und seine 42-jährige Beifahrerin blieben dabei unverletzt.

Der 74-Jährige befuhr die Settenbecker Straße und kam in einer Kurve mit seinem Toyota aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er beschädigte einen Leitpfosten und kam in dem Graben zum Stehen. Der Toyota musste anschließend aus dem Graben geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell