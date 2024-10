Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur der Pressemeldung vom 03.10.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

Unfallverursacher flüchtet von Parkplatz Oyten / A1.

Oyten. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Mittwochmorgen, den 02.10.2024, gegen 11:40 Uhr, mit seinem grauen Pkw Mercedes die A 1 in Fahrtrichtung Münster. Zwischen den Anschlussstellen Oyten und Bremer Kreuz fuhr er dem vorausfahrenden Sattelzug eines 24-jährigen Fahrers auf. Beide Fahrzeuge fuhren zum nahegelegenen Parkplatz Thünen. Nachdem der LKW-Fahrer Fotos von den rechtsseitigen Beschädigungen des PKW machte und anschließend zum Führerhaus ging, entfernte sich der Unfallgegner unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer des PKW soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Ein Kennzeichen des PKW ist nicht bekannt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrer sowie dessen Fahrzeug nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter der Tel. 04232/945990 entgegen.

Reifenplatzer auf der A27

Verden/Walsrode (A27). Am Mittwochabend befuhr ein Sattelzug die A 27 in Richtung Bremen. Zwischen den Ausfahrten Walsrode-West und Verden-Ost platzte ein Reifen des Sattelzuges sodass Reifenteile auf der Fahrbahn liegen blieben. Ein 27-jähriger Fahrer eines Audis erkannte die Reifenteile zu spät und überfuhr diese. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell