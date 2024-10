Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Baucontainer aufgebrochen++Einbruch in Wohnhaus++Vorfahrt genommen++Zusammenstoß mit Hund++Jugendliche auf E-Scooter leicht verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

+Baucontainer aufgebrochen+ Langwedel. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden auf einer Baustelle in der Moorstraße mehrere Baucontainer aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu Fahrzeugen der Polizei Langwedel unter 04232-934910 mitzuteilen.

+Einbruch in Wohnhaus+ Riede. Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag 07.30 Uhr bis Dienstag 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Felder Bruchstraße ein. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten anschließend das Gebäude. Aus einer angrenzenden Garage entwendeten sie Werkzeug und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Vorfahrt genommen+ Kirchlinteln. An der Einmündung der Bendingbosteler Dorfstraße zur Beetenbornstraße kam es am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind in einem Pkw leicht verletzt wurde.

Eine 42-jährige Fahrerin eines VW wollte auf der Bendingborsteler Dorfstraße nach links abbiegen und übersah den Dacia einer 36-Jährigen auf der Beetenbornstraße. Sie missachtet die Vorfahrt der 36-Jährigen und stieß mit dem Dacia zusammen. Ein Kind in dem Dacia wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 3.250 Euro geschätzt.

+Zusammenstoß mit Hund+ Achim. In einer Parkanlage in der Borsteler Landstraße stießen am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein Fahrradfahrer und ein Hund zusammen. Der Hund war einem Ball hinter gelaufen und gegen das Fahrrad des 59-jährigen Fahrradfahrers gestoßen. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Hunde wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Jugendliche auf E-Scooter leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw auf der Bremer Straße wurde eine Jugendliche auf einem E-Scooter leicht verletzt. Gegen 07.30 Uhr fuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Daimler in Richtung des Kreisverkehrs. An dem Zebrastreifen übersah er die von links kommende Jugendliche und stieß mit ihr zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.700 Euro.

