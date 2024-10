POL-VER: +Kabel entwendet++Einbruch in Wohnhaus++Reifen von Pkw gestohlen++Garagenbrand++Leichtverletzter bei Unfall++Motor in Brand geraten++Auf Pkw aufgefahren+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+Kabel entwendet+ Thedinghausen. In der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 05.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter Kupferkabel von einem Schottplatz in der Straße Dibberser Bahnhof. Hinweise zu der Tat oder verdächtige Fahrzeuge können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Einbruch in Wohnhaus+ Emtinghausen. Im Herrenkamp kam es am Montag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen 09.30 Uhr und 15 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter mittels Gewaltanwendung über ein Fenster in das Haus und durchsuchten anschließend die Räume. Mit Bargeld als Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Reifen von Pkw gestohlen+ Achim. Unbekannte Täter entwendeten am Montag vier Reifen von einem geparkten Mercedes in der Obernstraße. Der Pkw stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus im Ortsteil Uesen. Zwischen 2 Uhr und 07 Uhr bauten die Täter die Reifen ab und flüchteten anschließend. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 gemeldet werden.

+Garagenbrand+ Dörverden. Am Montagnachmittag geriet aus bislang ungeklärter Ursache Material in einer frei stehende Garage in der Straße Neuer Ring in Brand. Die Bewohner bemerkten Rauch aus der Garage und informierten die Feuerwehr. Diese lösche den Brand zügig ab.

+Leichtverletzter bei Unfall+ Verden. Auf der B215 stießen am Montag, gegen 11.30 Uhr, zwei Pkw zusammen. Eine 23-jährige Fahrerin eines Nissan fuhr von einem Parkplatz nach links auf die Bremer Straße und übersah den von links kommenden Mazda eines 38-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 38-Jährige leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Motor in Brand geraten+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmittag geriet in der Börderstraße während der Fahrt ein Pkw in Brand. Ein 39-jähriger Fahrer bemerkte zunächst Rauch aus dem Motorraum seines Pkw und hielt daraufhin am Fahrbahnrand an. Als Flammen aus dem Motorraum schlugen, verhinderte der 39-Jährige mit einem Feuerlöscher das Ausbreiten des Feuers, bis die Feuerwehr den Brand vollständig ablöschte.

+Auf Pkw aufgefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 26-jährige Fahrerin eines VW fuhr am Montagvormittag, gegen 09.45 Uhr, auf ein anderes Fahrzeug auf. Ein Kleinkind in dem VW wurde dabei leicht verletzt.

Die Frau war auf der Ritterhuder Straße in Richtung Loger Straße unterwegs und bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 44-Jähriger nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Sie fuhr auf den Volvo auf. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der VW keine Haftpflichtversicherung mehr besaß. Die Polizeibeamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren ein.

