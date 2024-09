Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 29.09.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Betrunken mit Baum kollidiert

Oyten. In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde die Achimer Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Kirchweyher Straße in Oyten gerufen. Vor Ort konnte ein völlig zerstörter Pkw vorgefunden werden, der mit einem Straßenbaum kollidiert war. Von dem Fahrzeugführer selbst fehlte zunächst jede Spur. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der weiteren Ermittlungen konnte der 20-jährige, flüchtige Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, weswegen bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurden.

Transporter bleibt stehen

Verden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Spanien seinen Transporter an der Hamburger Straße abstellen. Zuvor wurde er von Verdener Polizeibeamte kontrolliert. Dabei stellten die Beamten eine Beeinflussung des Fahrers durch Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er muss sich nun wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Landkreis Osterholz

Straßenraub in Schwanewede

Schwanewede. Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Samstagnachmittag in der Landstraße im Ortsteil Neuenkirchen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte das 37-jährige Opfer aus Osterholz-Scharmbeck ein Smartphone verkaufen. Als man sich zur Kaufabwicklung in Schwanewede getroffen hat, nahmen zwei Täter das Smartphone an sich und sprühten dem Opfer unvermittelt Pfefferspray in das Gesicht. Anschließend flüchteten beide Täter mit dem Smartphone in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt eine Augenreizung. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 04791/3070 zu melden.

Raub auf Krankenhauspatient

Osterholz-Scharmbeck. Als sich am Samstagnachmittag ein 64-jähriger Patient des Kreiskrankenhauses mit seinem Rollator vor dem Eingang des Kreiskrankenhauses Osterholz aufhelt, wurde ihm durch einen unbekannten Täter seine Umhängetasche samt Inhalt entrissen. Im Anschluss flüchtete der Täter mit seinem E-Scooter in unbekannte Richtung. Das Opfer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 zu melden.

Unfall auf der alten B6

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 135 im Bereich Garlstedt. Ein 40- jähriger Fahrzeugführer passierte mit seinem Pkw den Kreuzungsbereich, in dem er von der Garlstedter Straße geradeaus in die Alte Dorfstraße fuhr. Dabei übersah er die von rechts kommende 49- jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw auf der Bremerhavener Heerstraße (L 135). Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt und anschließend durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Glücklicherweise blieben die beiden Unfallbeteiligten unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

