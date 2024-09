Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in der Adlerstraße

Oyten. Unbekannte Täter sind am Donnerstagvormittag zwischen 10 und 10:45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Adlerstraße eingebrochen. Sie hebelten ein gekipptes Fenster auf und gelangten so in das Haus, wo sie Schmuck und Bargeld fanden und entwendeten. Unerkannt flüchteten sie mit ihrer Beute vom Tatort. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Diebe stehlen Simson

Verden/Dauelsen. Auf dem Parkplatz der BBS in Dauelsen an der Neuen Schulstraße entwendete ein unbekannter Dieb am Donnerstag zwischen 12 und 12:15 Uhr ein historisches Moped der Marke Simson. Dass das dunkelgrüne Zweirad mit Kette abgeschlossen war, hat den Täter nicht von der Tat abgehalten. Vom Dieb und der Simson fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Verletzt nach Unfall

Achim/Uesen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Uesener Feldstraße (L156) wurde am Donnerstag gegen 13 Uhr eine Person leicht verletzt. Ein 66-jähriger Fahrer eines Wohnmobils befuhr die L156 aus Bassen kommend in Richtung Achim. In Höhe der Anschlussstelle Achim-Ost übersah er ersten Ermittlungen zufolge das für ihn geltende Rotlicht, woraufhin es zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einem querenden Mercedes kam, in dem ein 63-jähriger Mann am Steuer saß. Der 63-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten daher abgeschleppt werden.

A1: Zusammenstoß beim Einfädeln

Achim. Beim Einfädeln im Bremer Kreuz auf die A1 in Richtung Osnabrück übersah nach bisherigem Ermittlungsstand ein 59-jähriger Opel-Fahrer einen bereits auf der A1 fahrenden und somit bevorrechtigten 48-jährigen Fahrer eines Toyotas. Bei der folgenden Kollision geriet der Toyota ins Schleudern, letztlich kam der Pkw auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen, beide Autos mussten zudem abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren.

Lkw kippt um

Achim/Uesen. Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag gegen 13 Uhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Uesener Feldstraße (L156). Der Mann war auf der L156 in Richtung Oyten unterwegs, als er alleinbeteiligt und aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend im Seitenraum umkippte. Am Lkw entstand beträchtlicher Sachschaden, der auf rund 20.000 Euro beziffert wird. Neben der Polizei war zudem die Feuerwehr am Unfallort.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Skoda brennt aus

Osterholz-Scharmbeck/Scharmbeckstotel. Aus ungeklärter Ursache geriet am Freitag gegen 1 Uhr nachts auf einem Parkplatz an der Hauptstraße ein Skoda Octavia in Brand. Das Feuer wurde von einer Anwohnerin aufgrund der Rauchentwicklung bemerkt, woraufhin der Notruf abgesetzt wurde. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen letztlich ab. Dass der Pkw vollständig zerstört wurde, konnte allerdings nicht mehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

