POL-VER: +Versuchte Garageneinbrüche++Fahrräder aus Garage gestohlen++Auffahrunfall mit einer Verletzten++Rotlicht missachtet++In Seitenraum geraten+

LANDKREIS VERDEN

+Versuchte Garageneinbrüche+ Verden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter in mehrere Garagen in der Straße Mühlenberg einzubrechen. Nachdem ihnen ihr Vorhaben nach mehreren Versuchen misslingt, ließen die Täter von den Garagen ab und entfernten sich wieder. Hinweise zu der Tat oder verdächtigte Beobachtungen in dem Bereich können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Fahrräder aus Garage gestohlen+ Achim. In der Chemnitzer Straße kam es am Mittwochabend zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Garage. Die unbekannten Täter öffneten auf bislang ungeklärte Weise die Garage und entwendeten Fahrräder, Werkzeuge und einen Fahrradanhänger. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Auffahrunfall mit einer Verletzten+ Achim. Eine 73-jährige Fahrerin eines Dacia wurde bei einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag auf der Verdener Straße leicht verletzt. Eine 47-jährige Fahrerin eines Skoda war auf der Verdener Straße in Richtung Achim unterwegs. In Höhe der Bahnhofsstraße bemerkte sie den haltenden Dacia zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

+Rotlicht missachtet+ Ottersberg. Auf der L155 im Ortsteil Posthausen kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Eine 23 Jahre alte Fahrerin eines Daimler befuhr die L155 in Richtung Verden. In Höhe der Einmündung zum Parkplatz eines Einkaufzentrums missachtete sie das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Einmündungsbereich. Dort stieß sie mit dem Ford eines 61-Jährigen zusammen, der nach links in Richtung Ottersberg abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 23- und der 61-Jährige leicht. Die 23-Jährige kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Daimler und der Ford mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 18.000 Euro beziffert.

+In Seitenraum geraten+ Achim. Mittwochnacht, gegen 23.45 Uhr, geriet eine 20-jährige Fahrerin mit ihrem Toyota in den Seitenraum und überschlug sich. Sie verletzte sich dabei leicht.

Die 20-Jährige fuhr auf der K23 in Richtung Badenerholz. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Pkw im Seitenraum. Der Toyota kam anschließend auf einem Feld auf der Seite zum Liegen. Die 20-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

