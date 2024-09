Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +E-Scooter Fahrerin leicht verletzt++Quad gestohlen(mit Foto)++Auffahrunfall mit Sachschaden++Zusammenstoß mit E-Scooter+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt+ Achim. Bei einem Verkehrsunfall in der Verdener Straße wurde am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr eine Jugendliche auf einem E-Scooter leicht verletzt. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Ein 19-jähriger Fahrer eines Hyundai wollte von dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf die L158 fahren. Dabei übersah er sie Jugendliche auf dem Gehweg in Richtung Achim. Er stieß mit ihr zusammen und das Mädchen stürzte. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Quad gestohlen+ (mit Foto) Hambergen. In der Nacht von Sonntag, 15.09, auf Montag, 16.09 entwendeten unbekannte Täter das Quad (Buggy) eines 41-Jährigen. Das auffällige Quad wurde von dem Eigentümer über die Nacht auf seinem Grundstück in der Hauptstraße in Hambergen abgestellt. Am nächsten Morgen konnte das Quad mit Osterholzer Kennzeichen nicht mehr aufgefunden werden.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Erste Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Fahrzeuges. Die Polizei in Osterholz bittet nun Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Buggy gesehen haben, sich unter der Rufnummer 04791-3070 zu melden.

+Auffahrunfall mit Sachschaden+ Osterholz-Scharmbeck. In der Straße Am Osterholze kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein 24-jähriger Fahrer eines Audi übersah den verkehrsbedingt haltenden Volvo eines 31-Jährigen und fuhr auf das Fahrzeug auf. Da sich in dem Volvo zwei kleine Kinder befanden, wurde vorsorglich der Rettungsdienst hinzugerufen. Die beiden Fahrer und die Kinder blieben bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

+Zusammenstoß mit E-Scooter+ Lilienthal. Am Dienstagabend, gegen 17 Uhr, stießen ein Linienbus und ein E-Scooter im Bereich des Kreisels in der Falkenberger Landstraße zusammen. Nach ersten Informationen fuhr der Linienbus aus Richtung Worpswede in den Kreisel und wollte in den Fahrstreifen zur Bushaltestelle abbiegen. Eine Jugendliche auf einem E-Scooter fuhr auf dem Radweg des Kreisels in entgegengesetzter Richtung und stieß dem abbiegenden Bus zusammen. Sie verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

