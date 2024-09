Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeug von Ladefläche gestohlen++Mehrere Fahrzeugeinbrüche++Jugendlicher verursacht Unfall++Auf Pkw aufgefahren++Kupferkabel entwendet++Einbruch in Wohnhaus++Unfall zwischen Radfahrern+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Baumaschinen von Ladefläche gestohlen+ Verden. In der Zeit von Sonntag 17 Uhr bis Montag 06 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Baumaschinen von einer Ladefläche eines Kleintransporters. Der Transporter stand in einer Grundstückseinfahrt eines Wohnhauses in der Straße Im Soldfeld. Hinweise zu Fahrzeugen oder verdächtige Beobachtungen in dem Bereich können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Mehrere Fahrzeugeinbrüche+ Achim. Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Sonntag auf Montag diverses Werkzeug aus mehreren Fahrzeugen. In der Friedrichstraße und in der Dresdener Straße beschädigten die Täter jeweils eine Seitenscheibe eines Transporters ein, um an das Werkzeug zu gelangen. In der Leipziger Straße beschädigten sie eine Heckscheibe. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu den Taten der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Jugendlicher verursacht Unfall+ Oyten. Am Montagmorgen, gegen 05.30 Uhr, kam es in der Straße Meyerdamm zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw im Seitenraum auf dem Dach landete. Zwei zunächst unbekannte Personen befreiten sich aus dem Fahrzeug und flüchteten anschließend vom Unfallort. Zuvor hatten sie noch die Kennzeichen von dem VW abgebaut. Die ersten Ermittlungen führten zu zwei Jugendlichen aus Bremen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte einer der Jugendlichen am Morgen den Pkw eines Verwandten genommen und war mit seinem Kumpel umhergefahren. Als er von der Straße Am Behlingsee auf den Meyerdamm abbiegen wollte, kam er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. In der Folge überschlug sich der VW mehrfach. Die beiden Jugendlichen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Nach dem Unfall montierten sie die Kennzeichen ab und flüchteten.

Den jugendlichen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+Auf Pkw aufgefahren+ Verden. Eine 20-jährige Fahrerin eines Renault fuhr am Montag gegen 14.45 Uhr auf einen wartenden Seat auf. Ein Kind in dem Seat wurde dabei leicht verletzt.

Auf der Tangente des Berliner Rings zur Lindhooper Straße bemerkte die 20-Jährige den verkehrsbedingt wartenden Seat zu spät und fuhr auf den Pkw der 38-jährigen Fahrerin auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kupferkabel entwendet+ Grasberg. In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen unbekannte Täter knapp eine Tonne Kupferkabel von einem Firmengelände in der Huxfelder Straße. Anwohner hörten gegen 01 Uhr morgens zunächst Geräusche von dem Gelände und anschließend ein Fahrzeug wegfahren. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Einbruch in Wohnhaus+ Hambergen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag 10 Uhr bis Montag 11.30 Uhr Zugang in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße. Sie öffneten mit Gewalt eine Kellertür und durchsuchten das Haus. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang unklar. Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

+Unfall zwischen Radfahrern+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Hauptstraße kam es am Montagmittag, gegen 14 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen auf dem Geh- und Radweg. Eine 57-Jährige und eine Jugendliche kamen sich entgegen und stießen mit den Lenkern zusammen. Die 57-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell