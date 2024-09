Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen+ Verden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in der Straße Osterkrug in eine Lagerhalle ein. Mittels Gewalteinwirkung beschädigten sie ein Holztor und gelangten in die Halle. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Kabel und luden diese in ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

