Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 28.09.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Pkw stillgelegt +++ Frau mit über zwei Promille am Steuer +++ Frontalzusammenstoß verläuft glimpflich +++ Unfall mit Personenschaden +++

Pkw stillgelegt

BAB 27. Am Freitagnachmittag stoppten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen VW eines 60-jährigen Fahrzeugführers. Dieser war zuvor auf der A27, zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Langwedel, in Fahrtrichtung Bremen, unterwegs. Da seit über einem halben Jahr kein Versicherungsschutz mehr bestand, wurde die Weiterfahrt umgehend untersagt. Zudem wurden die Kennzeichen des Pkw entstempelt. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Frau mit über zwei Promille am Steuer

Verden. Am späten Freitagabend kontrollierten Beamte des Streifendienstes Verden einen VW Polo in der Bremer Straße. Die Beamten stellten bei der 46-jährigen Fahrzeugführerin deutlichen Atemalkohol fest. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Frontalzusammenstoß verläuft glimpflich

Kirchlinteln/Heidkrug. Am frühen Freitagabend kam es auf der B215 in Höhe Heidkrug zu einem Frontalzusammenstoß. Zwei Pkw fuhren hintereinander auf der B 215 in Richtung Rotenburg. Im Einmündungsbereich zur Heidkrugstraße, bog der erste Pkw nach rechts ab. Der 74-jährige Fahrer des hintern Pkw Mercedes zog daraufhin nach links auf die Gegenfahrspur, um am abbiegenden Pkw vorbeizufahren. Aus der Heidkrugstraße bog jedoch zur gleichen Zeit der 20-jährige Fahrer eines Honda nach links auf die B 215 ab. Auf der Fahrspur in Richtung Verden kam es somit zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurden die beiden Unfallbeteiligten nur leicht verletzt, sodass sie nicht ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt ca. 18.000EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfall mit Personenschaden

Verden/Hönisch. Am Freitagmittag befuhren zwei Pkw die B 215 aus Richtung Dörverden kommend in Richtung Verden. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte nach links in den Barneschweg abzubiegen und bremste daraufhin sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Die folgende 60-jährige Fahrerin eines Honda erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Pkw der 60-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entsandt ein Gesamtschaden von ca. 8.000EUR.

Landkreis Osterholz

Für den Landkreis Osterholz wurden keine presserelevanten Sachverhalte mitgeteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell