Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Frau greift nach Diebstahl Polizisten an

Schwerin (ots)

Nachdem eine 41-jährige Frau am Samstagmittag in einem Drogeriemarkt am Marienplatz von einem Ladendetektiv beim Diebstahl beobachtet wurde, greift sie später die hinzugerufenen Polizisten an.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Ladendetektiv die 41-Jährige, wie sie mehrere Drogerieprodukte im Wert von über 50 Euro in ihre Taschen steckte. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten wurde die Frau immer aggressiver und wehrte sich gegen die Maßnahmen. Unter anderem hat sie nach den Beamten getreten, sie beleidigt und versucht zu beißen. Die hinlänglich polizeibekannte Deutsche wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Außerdem wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Polizisten wurden bei den Angriffen nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell