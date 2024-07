Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter schlägt auf Passanten ein - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Bereits am Sonntag lief ein 37-Jähriger die Kurfürsten-Anlage entlang. Als er gegen 18:30 Uhr an der Einmündung zur Emil-Maier-Straße ankam, lief ihm ein unbekannter Mann hinterher. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten die beiden in Streit, der in einem körperlichen Angriff auf den 37-Jährigen mündete. Dieser zeigte sich nach der Attacke benommen und konnte gegenüber der durch einen Passanten verständigten Polizei nur unzureichende Angaben zum Tatgeschehen machen. Er gab aber an, dass er von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen wurde. Den Angreifer beschreibt er als ungefähr 30-45 Jahre alt, knapp 175 cm groß und mit muskulöser Statur. Er trug dunkles, kurzes Haar und war mit einem beigen T-Shirt bekleidet. Er sprach auf Deutsch zu ihm. Zudem war der Mann mit einem Hund, einem brauen Pitbull, unterwegs. Der 37-Jährige kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell