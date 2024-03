Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen: Verkehrsunfallflucht in der Nacht vom 17.03.2024 auf den 18.03.2024

Pracht (ots)

Im Bereich der Straße "Drehscheibe" in der Ortslage Pracht stellten die Geschädigten am 18.03.2024 eine Beschädigung an ihrer Grundstücksmauer fest. Den Spuren zufolge ist dort vermutlich ein Fahrzeug in der Zeit zwischen dem späten Abend des 17.03.2024 und dem 18.03.2024, 10:00 Uhr gegen die Mauer geprallt, der Verursacher flüchtete im Anschluß von der Unfallörtlichkeit. Den Spuren zufolge könnte es sich um ein graues Fahrzeug handeln, sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

