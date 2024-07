Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Frauen rassistisch beleidigt und bedroht

Heidelberg (ots)

Eine 17-Jährige war zusammen mit ihrer 25-jährigen Freundin in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Heidelberg-Bergheim unterwegs. Um kurz nach 00:30 Uhr wurden die beiden in der Mittermaierstraße von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihnen vermeintliche Komplimente machte. Die Frauen zeigten aber kein Interesse an den Annäherungsversuchen und liefen weiter. Daraufhin beleidigte der Mann die beiden mit sexistischen und rassistischen Äußerungen. Zeitgleich schüttete er das Getränk, welches er in der Hand hielt, auf die beiden Frauen. Die 17-Jährige bekam die mutmaßliche alkoholische Flüssigkeit in die Augen, die sofort schmerzhaft zu brennen begannen. Der Unbekannte entfernte sich nach der Attacke in Richtung der Bergheimer Straße. Mit einigem Abstand zu den Geschädigten drehte er sich plötzlich um, nahm ein Küchenmesser aus seinem Rucksack und zeigte dieses in Richtung der beiden Frauen. Er blickte jene direkt an und leckte dann demonstrativ über die Klinge, wodurch sich die 17-Jährige und die 25-Jährige bedroht fühlten. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Bergheimer Straße vorläufig festnehmen. Ein Atemalkohltest beim 35-Jährigen ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Das Messer wurde ihm abgenommen. Er muss sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell