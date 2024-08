Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Drei Verletzte und erheblicher Sachschaden nach Auffahrunfall in der Werdervorstadt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in der Werdervorstadt ein Auffahrunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Zwei der Verletzten mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall geschah gegen 14:00 Uhr in der Güstrower Straße, als ein 53-jähriger Fahrer eines Nissan Qashqai aus bislang ungeklärter Ursache auf einen verkehrsbedingt stehenden VW Touran auffuhr. Dabei erlitten die 43-jährige Fahrerin des VW und ein 15-jähriger Mitfahrer Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Auch die 51-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers zog sich Verletzungen zu.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Nissan war aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Räumungsarbeiten kam es zu temporären Verkehrseinschränkungen im Bereich der Unfallstelle.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

