LPI-EF: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Landkreis Sömmerda (ots) - In Walschleben hatten es Unbekannte Donnerstagnacht auf eine Arztpraxis abgesehen. In der Zeit von 00:45 Uhr bis 01:30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude in der Erfurter Straße. Nach ersten Ermittlungen wurde allerdings nichts entwendet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Insbesondere werden ...

mehr