Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen zu Übergriff auf Frau gesucht+

Landkreis Verden (ots)

Langwedel. Am Rande des Erntefestes in Etelsen kam es am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr zu einem Übergriff, bei dem eine 33-Jährige von einem bislang unbekannten Täter angefasst wurde. Der Täter hatte sie vom Erntefest in Richtung Cluvenhagen begleitet und in der Verdener Straße in den Seitenraum gedrückt. Als sie um Hilfe rief, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sich in dem Zeitraum im Bereich der Verdener Straße aufgehalten haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell