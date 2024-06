Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Rotlichtverstoß Strafverfahren eingeleitet und E-Scooter sichergestellt

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstag, 01.06.2024 gegen 08:00 Uhr, befuhr der 33-jährige in Ludwigshafen wohnhafte Beschuldigte mit einem E-Scooter die Otto-Stabel-Straße in Fahrtrichtung Wredestraße. An der Kreuzung Otto-Stabel-Straße / Wredestraße überquerte der Beschuldigte eine rote Ampel, wobei diese bereits seit mehreren Sekunden Rotlicht zeigte. Der Beschuldigte wurde daraufhin durch die Polizei in der Wredestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde ersichtlich, dass der E-Scooter aufgrund eines zurückliegenden Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Ein gültiger Versicherungsschutz bestand zum Zeitpunkt der Kontrolle ebenfalls nicht. Auch das auf dem E-Scooter befindliche, jedoch rechtswidrig angebrachte Kennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2023 ist aufgrund Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben.

Der E-Scooter wurde vor Ort sichergestellt. Es wurden neue Strafanzeigen aufgrund von Urkundenfälschung und aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erfasst. Ferner wird sich der 33-Jährige bezüglich der Diebstähle und aufgrund des Rotlichtverstoßes verantworten müssen. Die ebenfalls involvierten Behörden, welche die Fahndungen veranlassten, wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

