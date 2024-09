POL-VER: +35-Jähriger bei Angriff verletzt++In Pkw eingebrochen++Unfall mit Lastenfahrrad++Patient vor Krankenhaus ausgeraubt- Zeuge gesucht+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+35-Jähriger bei Angriff verletzt+ Ottersberg. Am Sonntagmittag, gegen 11.50 Uhr, wurde ein 35-Jähriger aus Ottersberg von drei Männern angegriffen und verletzt. In der Straße Schwarzer Weg schlugen sie auf den 35-Jährigen ein, bis ein Zeuge dazwischen ging. Daraufhin entfernten sie sich mit mehreren Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Der 35-Jährige kam leichtverletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Fahndung nach den Fahrzeugen konnten die drei Beschuldigten, ein 35-Jähriger, ein 38-Jähriger und ein 53-Jähriger, angetroffen werden. Nach ersten Informationen waren Streitigkeiten zwischen den vier Männern Hintergrund für die Auseinandersetzung.

Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht nun mögliche Zeugen der Tat. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+In Pkw eingebrochen+ Achim. Am Sonntagmorgen, gegen 04 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen geparkten Pkw in der Justus-von Liebig-Straße ein. Sie beschädigten eine Scheibe und gelangten in das Fahrzeug. Aus dem Inneren entwendeten sie Teile der Ausstattung und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Fahrzeugen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Unfall mit Lastenfahrrad+ Kirchlinteln. Ein 46-jähriger Fahrer eines Lastenfahrrads verletzte sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall leicht. Er touchierte beim Abbiegen von der Luttumer Dorfstraße auf die Bergstraße einen entgegenkommenden Tesla eines 30-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.200 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Patient vor Krankenhaus ausgeraubt-Zeuge gesucht+ Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagnachmittag kam es vor einem Krankenhaus in Osterholz zu einem Raub zum Nachteil eines 64-jährigen Patienten. Nach ersten Ermittlungen ist nun bekannt, dass der Täter mit einem grünen E-Scooter in Richtung Heidloge flüchtete. Ein bislang unbekannter Zeuge versuchte noch hinterherzulaufen.

Der männliche Täter trug eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln und eine Cappy. Die Polizei Osterholz bittet den Zeugen, sich telefonisch unter 04791-3070 zu melden. Zeugen mit Hinweisen zu dem Täter können sich ebenfalls melden.

