POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Donnerstag, den 03.10.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Betrunken und ohne Führerschein +++ Unfallverursacher flüchtet von Parkplatz +++ Reifenplatzer auf der A27 +++

Bertunken und ohne Führerschein

Verden. Am Mittwochmorgen kontrollierte die Verdener Polizei auf dem Johanniswall einen VW Polo. Bei der 54-jährigen Fahrerin stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass die Dame keinen Führerschein besitzt. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Unfallverursacher flüchtet von Parkplatz Oyten / A1. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem grauen PKW Mercedes die A 1 in Fahrtrichtung Münster. Zwischen den Anschlussstellen Oyten und Bremer Kreuz fuhr er dem vorausfahrenden Sattelzug eines 24-jährigen Fahrers auf. Beide Fahrzeuge fuhren zum nahegelegenen Parkplatz Thünen. Nachdem der LKW-Fahrer Fotos von den rechtsseitigen Beschädigungen des PKW machte und anschließend zum Führerhaus ging, entfernte sich der Unfallgegner unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer des PKW soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Ein Kennzeichen des PKW ist nicht bekannt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrer sowie dessen Fahrzeug nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter der Tel. 04232/945990

Reifenplatzer auf der A27

Verden/Walsrode (A27). Am Freitagabend befuhr ein Sattelzug die A 27 in Richtung Bremen. Zwischen den Ausfahrten Walsrode-West und Verden-Ost platzte ein Reifen des Sattelzuges sodass Reifenteile auf der Fahrbahn liegen blieben. Ein 27-jähriger Fahrer eines Audis erkannte die Reifenteile zu spät und überfuhr diese. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000EUR.

Landkreis Osterholz

+++ Waffe im Pkw mitgeführt +++ Radfahrer verletzt +++ Drei Verletzte nach Verkehrsunfall +++

Waffe im Pkw mitgeführt

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend wurde ein Pkw in der Westerbecker Straße kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz des Pkw erloschen war. Zudem wurde bei dem 46- jährigen Fahrzeugführer eine Druckluftwaffe griffbereit im Handschuhfach aufgefunden. Die Waffe sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Radfahrer verletzt

Lilienthal. Am Mittwochmittag kam es im Einmündungsbereich der Straßen Im Orth und Klosterweide zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 32- jährige Radfahrerin leicht verletzte. Die Radfahrerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Klosterweide in entgegengesetzter Richtung, als eine 40-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Radfahrerin im Einmündungsbereich übersah. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend befuhr ein 87-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Baustraße und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 19-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der 19-jährige Fahrzeugführer und seine gleichaltrige Beifahrerin sowie der 81-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Der Sachschaden wird auf ca. 25000 Euro geschätzt.

