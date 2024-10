POL-VER: +Bei Privatverkäufen ausgeraubt+

Landkreis Verden (ots) - Langwedel. Am Rande des Erntefestes in Etelsen kam es am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr zu einem Übergriff, bei dem eine 33-Jährige von einem bislang unbekannten Täter angefasst wurde. Der Täter hatte sie vom Erntefest in Richtung Cluvenhagen begleitet und in der Verdener Straße in den Seitenraum gedrückt. Als sie um Hilfe rief, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. ...

