PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Supermarktmitarbeiter bewusstlos geschlagen +++ Schultür beschädigt +++ Zwei zerkratzte Pkw in Bad Homburg +++ Kind bei Unfall auf Zebrastreifen verletzt +++ Unfallflucht in Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Supermarktmitarbeiter bewusstlos geschlagen, Bad Homburg, Gunzostraße, Montag, 10.06.2024, 13.45 Uhr

(da)Am Montag wurde der Mitarbeiter eines Supermarktes in Bad Homburg von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen. Bereits am Freitag war der Mitarbeiter in einen Streit mit einem Kunden geraten. Am Montag nun gegen 13.45 Uhr erschien besagter Kunde zusammen mit zwei Begleitern wieder vor dem Supermarkt in der Gunzostraße. Als der Mitarbeiter zusammen mit einem Kollegen den Mann ansprach, schlug und trat dieser unvermittelt und mehrfach auf den Mitarbeiter ein, sodass dieser stürzte und kurzzeitig bewusstlos wurde. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Seine beiden Begleiter stiegen in einen grauen Range Rover mit Darmstädter Kennzeichen und fuhren davon. Bei dem Täter handelt es sich um einen circa 18 bis 21 Jahre alten Mann. Er ist etwa 1,85 Meter groß und hat lange dunkle Haare, die er zu einem Zopf gebunden hatte. Weiterhin trägt er einen schmalen, dunklen Ankerbart. Sein Erscheinungsbild wurde als nordafrikanisch beschrieben. Bekleidet war er mit einem grauen Jogginganzug, schwarzer Basecap und einer Brille. Die Polizei ist nun auf Zeugensuche. Wer hat die Tat am Montag gesehen oder kann Hinweise zu dem bisher unbekannten Täter geben. Die Polizeistation Bad Homburg nimmt Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Schultür beschädigt,

Oberursel, Im Portugall, Donnerstag, 06.06.2024, 12 Uhr bis Montag, 10.06.2024, 08.30 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte die Eingangstür einer Schule in Oberursel beschädigt. Zwischen Donnerstagmittag und Montagmorgen gelangten die Täter auf das Schulgelände in der Straße "Im Portugall". Hier schlugen sie eine dortige Doppelflügeltür ein, sodass diese mehrere Bruchspinnen aufwies. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06171) 6240-0 Hinweise entgegen.

3. Zwei zerkratzte Pkw in Bad Homburg,

Bad Homburg, Elisabethenstraße & Hofheimer Straße, angezeigt am 10.06.2024

(da)Am Montag erstatteten zwei Autobesitzer in Bad Homburg Anzeige, da ihre Fahrzeuge zerkratzt worden waren. Vom 29. Mai bis zum 10. Juni parkte eine weiße Mercedes C-Klasse in der Elisabethenstraße. In diesem Zeitraum zerkratzten Unbekannte das Fahrzeug vollends, sodass ein mehrere tausend Euro hoher Schaden entstand. Die Beifahrerseite eines schwarzen Citroen C5 traf es in der Hofheimer Straße. Hier kann der Tatzeitraum auf den 5. Juni, 18 Uhr bis 6. Juni, 6 Uhr eingegrenzt werden. Der Schaden wird hier auf rund 1.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizeistation Bad Homburg. Diese nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

4. Kind bei Unfall auf Zebrastreifen verletzt, Steinbach, Frankfurter Straße, Montag, 10.06.2024, 7.30 Uhr

(da)Am Montag wurde ein Kind in Steinbach beim Überqueren eines Zebrastreifens verletzt. Gegen 7.30 Uhr befuhr das 11-jährige Kind den Gehweg auf einem Kinderfahrrad und wollte an besagter Stelle die Straße überqueren. Zeitgleich fuhr ein Citroen auf der Frankfurter Straße von der Berliner Straße kommend. Nach ersten Zeugenaussagen fuhr der Citroen mit geringer Geschwindigkeit, übersah jedoch das Kind auf dem Fahrrad und stieß mit ihm zusammen. Es entstand ein rund 1.000 Euro hoher Schaden. Das Kind verletzte sich durch den Unfall leicht. Ein verständigter Krankenwagen brachte es vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

5. Unfallflucht in Oberursel,

Oberursel, Kastanienweg, Montag, 10.06.2024, 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr

(da)Am Montag kam es in Oberursel zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr parkte ein blauer Mercedes GLC am Fahrbahnrand des Kastanienwegs. In diesem Zeitraum touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug den Mercedes, wodurch die linke Felge und die Front beschädigt wurden. Es entstand ein rund 2.000 Euro hoher Schaden. Die Fahrerin bzw. der Fahrer des unfallverantwortlichen Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt, ohne den Schaden der Polizei zu melden. Nun ermittelt diese wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell