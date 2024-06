PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vor Kindern entblößt +++ An elf Autos Reifen zerstochen +++ Auto zerkratzt +++ Taschendieb unterwegs +++ Einbruchsversuch in Gewerbe +++ Jugendliche beschmieren Hauswand - Zeugensuche

1. Vor Kindern entblößt,

Bad Homburg, Gluckensteinweg, Samstag, 08.06.2024, 11.30 Uhr

(da)Am Samstag entblößte sich ein Mann in Bad Homburg vor mehreren Kindern. Die Kinder hatten gegen 11.30 Uhr Unterricht in einer Kirchengemeinde im Gluckensteinweg, als sich plötzlich ein fremder Mann frontal an das Fenster des Gebäudes stellte und die Kinder ansah. Daraufhin soll der Mann seine Hose heruntergezogen haben, sodass die die Kinder seinen nackten Unterkörper samt Glied sehen mussten. Anschließend sei der Mann weitergelaufen. Er soll später noch in der Höhestraße gesichtet worden sein. Es handelte sich um einen circa 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann im Alter von 28 bis 35 Jahren. Er hatte eine Glatze und einen Dreitagebart. Sein Äußeres wurde als mitteleuropäisch beschrieben. Bei der Tat trug er eine Jeansjacke, ein schwarzes T-Shirt, eine Jeanshose und schwarze Schuhe. Weiterhin soll er Raucher sein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Sachverhalt und nimmt unter der Rufnummer (06171) 2713-0 Hinweise entgegen.

2. An elf Autos Reifen zerstochen,

Oberursel, Borkenberg, Eisenhammerweg & Hohemarkstraße, Montag, 10.06.2024, 5.20 Uhr

(da)Am frühen Montagmorgen stellten Anwohner in Oberursel fest, dass an ihren Autos die Reifen zerstochen worden waren. Insgesamt fielen elf Autos den bisher unbekannten Tätern zum Opfer. Diese parkten im Eisenhammerweg, der Hohemarkstraße sowie in der Straße "Borkenberg". Durch diese sinnlose Zerstörungswut entstand ein vierstelliger Sachschaden. Da bisher keine Täterhinweise bekannt sind, bittet die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Auto zerkratzt,

Schmitten, Kanonenstraße, Samstag, 08.06.2024, 20.30 Uhr bis Sonntag, 09.06.2024, 17 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag ein Auto in Schmitten zerkratzt. Das Auto, ein brauner 5er BMW, parkte zwischen Samstag, 20.30 Uhr und Sonntag, 17 Uhr auf einem Grundstück in der Kanonenstraße. In diesem Zeitraum nutzten die Täter einen spitzen Gegenstand, um den Kotflügel zu zerkratzen. Die Polizei ist nun auf Zeugensuche. Diese nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Taschendieb unterwegs,

Oberursel, Adenauerallee, Samstag, 08.06.2024, 14 Uhr

(da)Am Samstag war ein Taschendieb in Oberursel unterwegs. Gegen 14 Uhr befand sich eine Frau in einem Ladengeschäft in der Adenauerallee. Wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist, beobachtete der Taschendieb die Frau eine Weile, wie sie in ihrer Handtasche wühlte und diese in ihren Einkaufswagen legte. Dies nutzte der Dieb, um in einem unaufmerksamen Moment in die Handtasche zu greifen und das darin befindliche Portemonnaie zu entwenden. Es handelte sich um einen circa 1,80 Meter großen Mann. Er war circa 40 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte schwarze zurückgegelte Haare mit grauen Strähnen. Weiterhin wurde sein Äußeres als südosteuropäisch beschrieben. Er trug ein weißes bis hellgraues Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. Am Hemdkragen hatte er eine schwarze Brille eingesteckt. Darüber hinaus trug er eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Sachverhalt und nimmt unter der Rufnummer (06171) 2712-0 Hinweise entgegen.

5. Einbruchsversuch in Gewerbe,

Friedrichsdorf, Bleichstraße, Freitag, 07.06.2024, 19 Uhr bis Sonntag, 09.06.2024, 17.50 Uhr

(da)Am Wochenende scheiterte ein Einbruch in ein Gewerbe in Friedrichsdorf. Zwischen Freitag, 19 Uhr und Sonntag, 17.50 Uhr gelangten die Einbrecher zu den Räumlichkeiten in der Bleichstraße. Hier versuchten sie wiederholt eine Tür aufzuhebeln. Da diese jedoch sämtlichen Hebelversuchen standhielt, zogen die Einbrecher unverrichteter Dinge wieder ab. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06171) 2713-0 zu melden.

6. Jugendliche beschmieren Hauswand - Zeugensuche, Steinbach, Hessenring, Samstag, 08.06.2024, 17.50 Uhr

(da)Am Samstagabend beschmierten Jugendliche eine Hausfassade in Steinbach mit Farbe. Die Polizei ist auf Zeugensuche. Gegen 17.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, die drei Jugendlichen, wie sie mit silberner Farbe gerade eine Fassade im Hessenring besprühten. Als diese sich ertappt fühlten flüchteten sie in Richtung der Stettiner Straße. Das Trio wird als männlich und jugendlich beschrieben. Einer der Drei hatte eine Glatze und trug ein schwarzes T-Shirt. Ein weiterer hatte schwarze Haare und trug einen Pullover mit rot-dunkelbraunen Quadraten und der dritte im Bunde hatte braune Haare und trug ein weißes T-Shirt. Die Polizei sucht nun noch weitere Zeuginnen und Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel melden.

