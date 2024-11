Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Ravenstein: Baugeräte aus Container gestohlen - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Baucontainer bei Ravenstein auf. Zwischen Mittwochabend, 17.45 Uhr, und 6.30 Uhr am nächsten Morgen machten sich die Täter an dem Container zu schaffen. Dieser war im Baustellenlager an der Landesstraße 515 unterhalb des ersten Windrads von Merchingen kommend abgestellt worden. Die Täter entwendeten Baugeräte und Baumaschinen im Wert von circa 13.000 Euro. Der am Container verursachte Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern und dem Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell