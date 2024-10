Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Pkw und Kontrolle bei Tuning-Treffen

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsteilnehmer fährt in Absperrung und flüchtet

Zwischen Sonntag 22:55 Uhr und Montag 00:45 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer den linken Fahrstreifen auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Dabei kam er zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und der Anschlussstelle Kirchberg zu weit nach rechts und fuhr einen dort aufgestellten Warnkegel und eine Nissenleuchte um. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Kontrolle bei Tuning-Treffen

Am Samstag gegen 19 Uhr trafen sich etwa 60-70 Fahrzeugführer an einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße zu einem Tuning-Treffen. Die Fahrzeuge wurden in der Folge durch die Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass bei zehn der Fahrzeuge die Betriebserlaubnis aufgrund baulicher Veränderungen erloschen ist. Für diese Fahrzeuge wurde die Weiterfahrt untersagt. In einem weiteren Fall wurde eine nicht genehmigte Abgasanlage an einem Fahrzeug beschlagnahmt. Die Besitzer der Fahrzeuge müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Fichtenau: Unfallflucht nach Spiegelzusammenstoß

Während eines Überholvorgangs auf der L1070 geriet ein bislang Unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag gegen 21 Uhr zu weit nach rechts auf die Fahrspur, auf welcher eine 36-jährige BMW-Fahrerin fuhr. Dadurch kam es zur Kollision zwischen den beiden Außenspiegeln, worauf hin der unbekannte Fahrer die Unfallörtlichkeit unerlaubt entfernte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen BMW mit Ansbacher Kennzeichen handeln. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Fichtenau: Diebstahl aus Pkw

Auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Dinkelsbühl an der L2218 wurde die hintere Beifahrerscheibe eines Pkw des Herstellers Audi beschädigt. Im Fahrzeug, welches zwischen Montag 22 Uhr und Sonntag 19:45 Uhr, befanden sich zwei Werkzeugkisten mit Maschinen. Diese wurden wiederum aus den Kisten entnommen und von bislang Unbekannten entwendet. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell