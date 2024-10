Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht nach Verkehrsdelikt Am 26.10.2024 gegen 16:20 Uhr kam es, nach einem Überholmanöver, an einer Ampel in der Deinbacher Straße zwischen einem 64-jährigen Mercedes-Fahrer und einem 56-jährigen Motorradfahrer zu einem Streit. Hierbei fuhr der Mercedes-Fahrer gegen das stehende Motorrad des 56-Jährigen, wodurch dieser stürzte und sich verletzte. Der Führerschein des Mercedes-Fahrers wurde beschlagnahmt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 zu melden.

Waldstetten-Wißgoldingen: Unfall mit Fußgängerin Am 26.10.2024 gegen 11:25 Uhr fuhr eine 79-jährige VW-Fahrerin die Tanngasse entlang. Dabei kam sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und erfasste eine 40-jährige Fußgängerin, die mit ihrem einjährigen Kleinkind auf dem Arm am Fahrbahnrand ging. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt. Das Kind blieb unverletzt.

