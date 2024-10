Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Zeugenaufruf nach Steinewerfer

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitagabend zwischen 19:15 Uhr und 20:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen in der Benzholdstraße am Straßenrand geparkten BMW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Neresheim: Unfallflucht

Am Freitagabend zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Traktor-Lenker beim Vorbeifahren ein in der Ulrichstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Mazda. Der Traktor schob den Mazda, vermutlich mit seiner Schaufel, circa 10 Meter nach vorne. Der Traktor-Lenker verließ anschließend die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Beim Mazda ist ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Beim Traktor müsste es sich um ein grünes Modell handeln mit einer vorne angebrachten Schaufel, zudem habe er eine Kabeltrommel transportiert und ist in Richtung Weilermerkingen weggefahren. Das Polizeirevier Aalen nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend um 21:59 Uhr streifte ein 27-jähriger Daimlerfahrer einen in der Hauptstraße geparkten Daimler. Der Verursacher fuhr anschließend weiter ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des Verursachers abgelesen werden. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem war er zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Er musste zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus und erhält nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Aalen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr kam ein 60-jähriger BMW-Fahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf der Himmlinger Steige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Abtsgmünd: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Steinewerfer - Zeugen gesucht!

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr warf ein 62-jähriger offensichtlich stark alkoholisierter Mann gezielt Steine auf vorbeifahrende Autos auf der Hüttlinger Straße. Des Weiteren schlug und trat er wahllos gegen diverse Gegenstände und schrie Passanten an. Der Mann wurde auf dem Polizeirevier Aalen in Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Aalen nimmt Hinweise zu dem randalierenden Mann sowie weitere geschädigte Autofahrer unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Hüttlingen: Unfall mit Personenschaden

Am Freitag kam es in Hüttlingen gegen 16:24 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Daimler. Der 76-jährige Daimlerfahrer befuhr die Kocherstraße von Aalen kommend und wollte in die Goethestraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des aus Richtung Hüttlingen entgegenkommenden 66-jährigen Honda Motorradfahrers. Durch die Kollision erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 33.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell