Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall zwischen Bus und Traktor

Am Freitagnachmittag, gegen 16:55 Uhr befuhr ein 43-jähriger Linienbusfahrer die Alexandersreuter Straße in Richtung B290. Ein 22-Jähriger kam dem Bus mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Güllefass entgegen. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite streiften sich die beiden Fahrzeuge beim Vorbeifahren. Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Ilshofen: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und flüchtendem Verursacher

Ein 27-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr am Freitagabend gegen 19:15 Uhr die Landesstraße 2218 aus Fahrtrichtung Crailsheim kommend in Richtung Wolpertshausen. Im Kreuzungsbereich zur Landesstraße 1040 bog er nach links in Richtung Eckertshausen ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden 42-jährigen Mercedesfahrer, welcher geradeaus in Fahrrichtung Crailsheim unterwegs war. Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Sein Fahrzeug konnte unweit der Unfallstelle ohne den Fahrer in einer Seitenstraße festgestellt werden. Durch Ermittlungen des Polizeireviers Schwäbisch Hall, konnte der Fahrer ermittelt werden und erhält nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

