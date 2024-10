Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug beschmiert, Unfall, Zeugenaufruf nach Beschädigung

Aalen (ots)

Aalen/Fachsenfeld: Fahrzeug beschmiert

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut in der Kolumbusstraße einen Ford mit einem wasserfesten weißen Marker. Bereits in der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurde das Fahrzeug von Unbekannten beschmiert und beschädigt. Der Polizeiposten Abtsgmünd nimmt Zeugenhinweise unter 07366/96660 entgegen.

Ellwangen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag fuhr ein 25-Jähriger mit seinem VW-Crafter am Ziegelberg auf einen vorausfahrenden LKW auf. Ein nachfolgender VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in der Folge auf den VW-Crafter des 25-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer des 25-Jährigen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 12000 Euro.

Lorch: Zeugenaufruf nach Beschädigung

Ein VW-Fahrer befuhr am Freitag, gegen 10:25 Uhr, den Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße / Maierhofstraße. Ein unbekanntes Paketzustellerfahrzeug blockierte hierbei den Kreisverkehr. Da sich der Fahrer auf Ansprache seitens des Beifahrers des VW-Fahrers uneinsichtig zeigte, umfuhr der VW-Fahrer das Zustellerfahrzeug, woraufhin dessen Fahrer gegen die linke Seite des VW trat und somit einen Schaden in Höhe von und 1000 Euro verursachte. Der Fahrer des Zustellerfahrzeuges wird als etwa 40-50 Jahre alt mit dunklerem Teint beschrieben. Er trug zudem eine Brille.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell